В центре Орла перевернулся ещё один автомобиль

4.5.2023 | 11:30 Новости, Происшествия

ДТП случилось у дома по улице Тургенева, 15/17.

Фото: vk.com/dtp_orel

В этом здании находится Управление МВД по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, здесь столкнулись «Киа» и «Шкода». «Киа» перевернулась. Причиной стало то, что корейская иномарка не уступила дорогу чешской. По предварительным данным, в момент столкновения «Шкода» выезжала на проезжую часть.

За рулём «Киа» сидел 51-летний мужчина, за рулём «Шкоды» — 31-летний водитель. Погибших и пострадавших нет.

Похожее ДТП «с переворотом» произошло в Орле на минувшей неделе.

ИА «Орёлград»

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