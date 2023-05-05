Орловчане смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк»

5.5.2023 | 13:13 Новости, Общество

В этом году она пройдёт в необычном формате.

Фото Орловского областного Совета депутатов

В связи с требованиями безопасности уличное шествие проводиться не будет. Однако в День Победы портрет своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны – можно будет прикрепить на одежду или автомобиль. Оформить портрет в праздничном стиле можно на официальном сайте акции.

Также перед 9-м мая участники мероприятия заменят свои аватары в социальных сетях на соответствующие снимки.

Ранее областные власти анонсировали проведение фотовыставки «Орловский бессмертный полк».

ИА «Орёлград»

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