Орловчане смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк»

В этом году она пройдёт в необычном формате.

В связи с требованиями безопасности уличное шествие проводиться не будет. Однако в День Победы портрет своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны – можно будет прикрепить на одежду или автомобиль. Оформить портрет в праздничном стиле можно на официальном сайте акции.

Также перед 9-м мая участники мероприятия заменят свои аватары в социальных сетях на соответствующие снимки.

Ранее областные власти анонсировали проведение фотовыставки «Орловский бессмертный полк».

ИА «Орёлград»