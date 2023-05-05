Орловщина отправила в Азербайджан сыворотку против сибирской язвы

5.5.2023 | 15:02 Медицина, Новости, Общество, Экономика

Партия состоит из пяти тысяч доз.


Фото пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, препарат произведён Орловской биофабрикой. Сывороткка получена из лошадиной крови.

Она предназначается для профилактики заболевания у тех же лошадей, а также крупного и мелкого рогатого скота, ослов, верблюдов, оленей, свиней и пушных зверей. На груз оформлены все необходимые сопроводительные документы.

Напомним, недавно жителей Орловской области предупредили о риске заражения сибирской язвой в связи со вспышкой заболевания в Чувашии.

ИА «Орёлград»

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