Орловщина отправила в Азербайджан сыворотку против сибирской язвы

Партия состоит из пяти тысяч доз.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, препарат произведён Орловской биофабрикой. Сывороткка получена из лошадиной крови.

Она предназначается для профилактики заболевания у тех же лошадей, а также крупного и мелкого рогатого скота, ослов, верблюдов, оленей, свиней и пушных зверей. На груз оформлены все необходимые сопроводительные документы.

Напомним, недавно жителей Орловской области предупредили о риске заражения сибирской язвой в связи со вспышкой заболевания в Чувашии.

ИА «Орёлград»