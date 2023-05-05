Орловщина отправила в Азербайджан сыворотку против сибирской язвы

Партия состоит из пяти тысяч доз.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, препарат произведён Орловской биофабрикой. Сывороткка получена из лошадиной крови.
Она предназначается для профилактики заболевания у тех же лошадей, а также крупного и мелкого рогатого скота, ослов, верблюдов, оленей, свиней и пушных зверей. На груз оформлены все необходимые сопроводительные документы.
Напомним, недавно жителей Орловской области предупредили о риске заражения сибирской язвой в связи со вспышкой заболевания в Чувашии.
ИА «Орёлград»