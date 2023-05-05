В Орле будут «точечно» отапливать детсады и школы

Отключение горячей воды перенесли на начало июня.

Орловский филиал АО «Квадра» официально заявил о переносе сроков планового отключения горячего водоснабжения на период с 1 по 14 июня. Ранее планировалось сделать это уже с 11 по 24 мая. Однако губернатор, учитывая многочисленные обращения горожан, поручил скорректировать график.

Впрочем, в мае граждане, которые получают эту услугу от Орловской ТЭЦ, могут столкнуться с трудностями, но пока локальными и кратковременными. «После праздничных выходных наши специалисты будут проводить только локальные ремонты теплосетей, для которых могут потребоваться лишь кратковременные отключения горячего водоснабжения», — пояснил управляющий директор Орловского филиала АО «Квадра» Сергей Аношин.

Также в компании уточнили, что график отключений может быть скорректирован ещё раз.

Кроме того, «Квадра» сообщила о готовности «точечно» возобновить отопительный сезон – в отдельных дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Однако для этого руководители организаций должны подать в компанию соответствующие заявки.

ИА «Орёлград»