В Орловской области финансирование нацпроектов освоено на 29%

5.5.2023 | 11:39 Новости, Экономика

Расходы с начала года составили 2,6 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

Об этом объявил губернатор Орловской области на совещании с главами муниципальных образований.

Расходы по муниципальным проектам также составляют 29% от всего запланированного объёма. При этом в шести муниципальным образованиям (городам Ливны и Мценск, Верховскому, Дмитровскому, Ливенскому и Мценскому районам) удалось ещё и сэкономить. Благодаря этому будут заключены дополнительные контракты, сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году в Орловской областти в рамках реализации национальных проектов реализуются 44 региональных проекта общей «стоимостью» 8,8 миллиарда рублей. Из них 6,4 миллиарда — это средства федерального бюджета.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования