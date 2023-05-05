В Орловской области финансирование нацпроектов освоено на 29%

Расходы с начала года составили 2,6 миллиарда рублей.

Об этом объявил губернатор Орловской области на совещании с главами муниципальных образований.

Расходы по муниципальным проектам также составляют 29% от всего запланированного объёма. При этом в шести муниципальным образованиям (городам Ливны и Мценск, Верховскому, Дмитровскому, Ливенскому и Мценскому районам) удалось ещё и сэкономить. Благодаря этому будут заключены дополнительные контракты, сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году в Орловской областти в рамках реализации национальных проектов реализуются 44 региональных проекта общей «стоимостью» 8,8 миллиарда рублей. Из них 6,4 миллиарда — это средства федерального бюджета.

ИА «Орёлград»