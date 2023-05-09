Мэрия Орла назвала реальную дату окончания «весенней уборки»

9.5.2023 | 12:12 ЖКХ, Новости

Это 31 июня – конец второго квартала.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Соответствующее высказывание опубликовано с официального аккаунта администрации Орла в комментариях к одной из записей на странице мэра города Юрия Парахина «ВКонтакте».

Один из комментаторов возмутился плохим состоянием улицы Черепичной. Имелось в виду не только состояние дорожного покрытия, но и наличие большого количества загрязнений. Кстати, эта улица, хоть и не относится к самым главным и известным, находится вовсе не на окраине, а почти в центре – в районе автовокзала, рядом с Комсомольской, которая сейчас как раз активно приводится в порядок.

Администрация Орла ответила: «Уборка города ведется в ежедневном режиме, практически круглосуточно. К сожалению, убрать все улицы одновременно невозможно. В первую очередь убираются центральные улицы. Постараемся привести всё в порядок до конца 2-го квартала текущего года». То есть – до 31 июня.

Напомним, что традиционный «экологический двухмесячник», в ходе которого от весенних загрязнений убирают не только Орёл, но и всю область, продолжается только до 1 июня.

ИА «Орёлград»

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