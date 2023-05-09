В праздничных забегах поучаствовали 168 орловчан

Соревнования состоялись прямо на площади Ленина.
Кроме того, местом действия стали несколько соседних улиц, из-за чего пришлось перекрыть автомобильное движение.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, легкоатлетический забег, посвящённый очередной годовщине Победы, провели на четырёх дистанциях:
- 600 метров,
- 1 километр,
- 2 километра
- и 4 километра.
Среди участников оказалось немало детей и подростков.
Также сегодня в Орле проходит Фестиваль солдатской кухни и многие другие праздничные мероприятия.
ИА «Орёлград»