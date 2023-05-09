В праздничных забегах поучаствовали 168 орловчан

Соревнования состоялись прямо на площади Ленина.

Кроме того, местом действия стали несколько соседних улиц, из-за чего пришлось перекрыть автомобильное движение.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, легкоатлетический забег, посвящённый очередной годовщине Победы, провели на четырёх дистанциях:

600 метров,

1 километр,

2 километра

и 4 километра.

Среди участников оказалось немало детей и подростков.

Также сегодня в Орле проходит Фестиваль солдатской кухни и многие другие праздничные мероприятия.

ИА «Орёлград»