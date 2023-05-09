В праздничных забегах поучаствовали 168 орловчан

9.5.2023 | 17:59 Новости, Общество, Спорт

Соревнования состоялись прямо на площади Ленина.

Фото: t.me/orel_adm

Кроме того, местом действия стали несколько соседних улиц, из-за чего пришлось перекрыть автомобильное движение.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, легкоатлетический забег, посвящённый очередной годовщине Победы, провели на четырёх дистанциях:

  • 600 метров,
  • 1 километр,
  • 2 километра
  • и 4 километра.

Среди участников оказалось немало детей и подростков.

Также сегодня в Орле проходит Фестиваль солдатской кухни и многие другие праздничные мероприятия.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования