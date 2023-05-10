УФАС проверит крупную земельную сделку под Орлом

Передача земли в аренду для строительства базы вызвала вопросы у бизнеса.

Орловское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу московской компании «Строймагистраль», поданную на действия управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа. Заявитель просит признать недействительными итоги аукциона, проведенного в середине апреля указанным органом власти. Это были торги на право аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов, общей площадью 45 189 квадратных метров. Участок расположен в поселке Куликовский под Орлом, на территории Большекуликовского сельского поселения.

Он предназначен для строительства производственной базы. Согласно конкурсной документации, победитель аукциона получал право аренды данной участка сроком на 128 месяцев. Однако столичная компания считает, что торги были проведены с нарушениями действующего законодательства. Орловским антимонопольщикам москвичи сообщили о том, что еще летом прошлого года спорный участок был предоставлен в соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа «Строймагистрали» для организации площадки размещения строительной техники и строительных грузов на срок до декабря 2024 года.

Из жалобы следует, что в извещении о проведении аукциона не была указана данная информация, хотя она имеет важное значение. Согласно нормам Земельного кодекса РФ, при проведении торгов в аукционной документации должны быть указаны сведения о правах на выставляемый земельный участок и об ограничениях этих прав. По мнению заявителя, в данном случае организатор торгов эти требования нарушил. Орловское УФАС уже изучило жалобу и приняло ее к рассмотрению, поскольку она была подана в соответствии с установленной законом процедурой.

ИА «Орелград»