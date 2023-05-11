Орловский губернатор недоволен освещением нацпроектов

По его мнению, оно должно быть более активным и широким.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании с главами муниципальных образований. Как сообщает «Орёлтаймс», тон задал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Он отметил, что в муниципальных образованиях ухудшилась ситуация с информированием жителей о целях и результатах нацпроектов. Более того, Тарасов предложил провести по этому поводу служебную проверку.

Клычков поддержал зама, обратившись к главам муниципалитетов: «Мне приходится приезжать в районы и рассказывать жителям, что вы делаете. У вас же есть редакции СМИ. У нас жители не знают, чем занимаются в районах, нужно не менее восьми материалов в месяц».

Впрочем, не всё хорошо оказалось не только с информированием, но и самой реализацией нацпроектов. В частности, в текущем году в восьми районах по данным основополагающим президентским программам пока что не освоено ни рубля из выделенных средств. В областном центре тоже не могут найти подрядчика под проект об обновлении туристической инфраструктуры.

ИА «Орелград»