В Орле бродячая собака уснула у входа в правительство

Фотографию опубликовал первый замспикера облсовета.

Крупный и, очевидно, бездомный пёс спал прямо у входа в здание администрации Орловской области.

Михаил Вдовин разместил фото в своих социальных сетях с ироничным комментарием: «Глаза у неё были очень грустные, будто бы она просила не принимать поспешных решений в судьбе её бездомных сородичей». Заместитель председателя областного парламента напомнил, что завтра профильный комитет облсовета обсудит проект закона по обращению с бездомными животными. В частности, регионы могут наделить правом усыплять «бездомышей».

Непосредственно у здания правительства Орловской области бездомную собаку сфотографировали едва ли не впервые. Однако на площади и улице Ленина такие животные обитают постоянно, как и во многих других знаковых местах Орла. Например, в 2017-м году бездомная собака по кличке Таша гуляла по площади Ленина во время парада и концерта в День Победы.

ИА «Орелград»