В Орле «пожурили» перевозчика с маршрута №25

11.5.2023 | 14:24 Новости, Общество

Горожане жалуются на его работу.

Фото: Пресс-служба Администрации города Орла

Проблема всплыла во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Пользователи соцсетей стали жаловаться на то, что прямо сейчас ждут «двадцать пятый» вдвое больше положенного – тридцать минут вместо пятнадцати.

Им ответили с официального аккаунта Администрации Орла: «Информация направлена перевозчику, обслуживающему маршрут №25, для принятия мер воздействия к водителю допустившему нарушение. Перевозчику указано на усиление контроля за водительским составом».

25-й автобусный маршрут в Орле пролегает от Ливенской АЗС до школы №50. Это направление является достаточно проблемным. Например, в 2021-м году, во время внеочередной проверки, выяснилось, что количество автобусов на маршруте меньше заявленного.

ИА «Орелград»

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