Ипподром Орла сдадут в аренду на 15 лет

12.5.2023 | 11:54 Новости, Спорт, Экономика

То же самое ожидает и лошадей.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области опубликовал итоги соответствующего аукциона.

По шести лотам из семи победителем стала «Управляющая компания «Агро Групп Орёл». Она получила право взять в аренду на 15 лет комплекс зданий и имущества Орловского ипподрома на Высоковольтной, 8, а также пять лошадей. Это жеребцы Гандбол и Сокол, мерины Ганнибал и Максим и кобыла Белла.

Размер ежемесячной арендной платы за сам ипподром составит примерно 287 тысяч рублей. Животные обойдутся много дешевле – от 1155 до 3025 рублей в месяц. Вырученные средства пополнят казну Орловской области.

Также в рамках аукциона на торги выставлялось право аренды ещё одного помещения – в подвале на Московской, 17, общей площадью 320 квадратных метров. Это Орловский дом книги – трёхэтажное здание с барельефами и бюстами русских писателей. Однако по этому лоту аукцион не состоялся из-за того, что на торги поступила только одна заявка. Вполне возможно, что бизнесменов «отпугнули» ограничения, связанные со статусом здания.

ИА «Орелград»

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