В Орле создание собачьего приюта зашло в тупик

Сегодня на месте побывали депутаты облсовета.

Увиденное их не обрадовало.

Приют создаётся на Наугорском шоссе на базе бывшей свинофермы, принадлежавшей «Спецавтобазе». Инициативу реализует московское ООО «СБМ». Однако сейчас работы здесь не ведутся.

Как сообщают «Орловские новости», подрядчик объясняет своё бездействие ошибками в проекте. По словам главы «СБМ» Алексея Воловодова, формально это капремонт, а фактически реконструкция. Чтобы возобновить работы, требуется не только скорректировать проект, но и утвердить эти изменения в различных инстанциях. Как минимум, это потребует дополнительного времени.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин обратился к представителям «Орёлгосзаказчика». Выяснилось, что документацию на будущий приют изготовило костромское ООО «Стройпроект». В данный момент проектировщик уже вносит необходимые поправки в собственную работу.

Хотя бы примерную дату, к которой будет готов объект, не смог назвать никто. «От заказчика не услышали, когда приют будет построен. Так работать нельзя. Люди от нас ждут не рассуждений, а результатов. Ситуацию берём на депутатский контроль», — подвёл итог поездке Вдовин на своей странице «ВКонтакте».

Между тем, бюджет уже оплатил проект приюта, а также выделил необходимые средства на оплату труда подрядчика. В апреле на профильном комитете облсовета сообщалось, что из 36,7 выделенных миллионов освоены только 5,5. Что касается даты сдачи приюта, то последний раз его планировали сдать в мае текущего года, перед этим – в ноябре предыдущего. Теперь представитель «Орёлгосзаказчика» лишь выразил надежду, что ремонт не затянется ещё на год или больше.

Ожидается, что приют сможет принимать по 150 бездомных собак ежемесячно. После стерилизации животных будут отпускать в прежнюю среду обитания.

ИА «Орелград»