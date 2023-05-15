В Орле в Зареченском разбился квадроцикл

Водителя госпитализировали.

ДТП произошло 13 мая в 02:50 на улице Генерала Ковалёва.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, 33-хлетний водитель на квадроцикле «Хайсан 500» ехал со стороны Бульвара Молодёжи в сторону улицы Емлютина. Однако в самом конце своего пути, у дома по Емлютина, 3, допустил наезд на препятствие — металлическое пешеходное ограждение.

Последствия ДТП оказались серьёзными – орловчанин не только получил телесные повреждения, но и был госпитализирован.

Напомним, буквально на днях в соцсетях снова поднималась тема недостаточного освещения микрорайона Зареченский. Одним из следствий этой проблемы являются как минимум некоторые ДТП.

Также на выходных в Орловской области произошло столкновение мотоцикла и иномарки, после которого мотоциклиста тоже пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»