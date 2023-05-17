Под Орлом на девочку наехал мотороллер

Ребёнок получил телесные повреждения.
ДТП произошло накануне около полудня в Орловском муниципальном округе в посёлке Образцово на улице Центральной у дома №19. 37-летний мужчина, управляя мотороллером «Стелс», допустил наезд на 14-летнюю девочку.
Как уточняет пресс-служба регионального Управления ГИБДД, девочка была на улице не одна, а со своей матерью. Они шли по обочине дороги во встречном направлении.
Врачи оказали помощь пострадавшей, но не стали её госпитализировать. Видимо, повреждения не являлись слишком серьёзными.
Также накануне в Колпнянском районе в ДТП погиб 57-летний мужчина.
ИА «Орелград»