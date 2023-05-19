В Орле на улице Достоевского разыгрались страсти

19.5.2023 | 17:25 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Здесь произошла драка на почве ревности.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Так как в процессе конфликта один из участников нанёс тяжкий вред здоровью другого, дело дошло до суда.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, инцидент произошёл в День всех влюблённых, 14 февраля этого года. Фоном являлось совместное распитие алкоголя. На почве ревности 32-летний житель города Малоархангельск избил 33-летнего оппонента «руками и ногами по голове и туловищу».

В настоящее время предварительное следствие завершено, обвиняемый полностью признал вину и дал необходимые показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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