В Орле на улице Достоевского разыгрались страсти

Здесь произошла драка на почве ревности.

Так как в процессе конфликта один из участников нанёс тяжкий вред здоровью другого, дело дошло до суда.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, инцидент произошёл в День всех влюблённых, 14 февраля этого года. Фоном являлось совместное распитие алкоголя. На почве ревности 32-летний житель города Малоархангельск избил 33-летнего оппонента «руками и ногами по голове и туловищу».

В настоящее время предварительное следствие завершено, обвиняемый полностью признал вину и дал необходимые показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»