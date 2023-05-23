В Орле разберутся со свалкой на Генерала Родина

Её обещают ликвидировать.

Местная жительница подняла эту проблему в соцсетях мэра Орла Юрия Парахина в комментариях к очередной записи. Свалка находится недалеко от клуба «Царёв брод» (Генерала Родина, 14). Судя по словам орловчанки, а также по опубликованным фотографиям, строительный мусор и другие отходы расположены на территории сразу нескольких улиц.

На запись отреагировали с официального аккаунта администрации Орла: «Данная свалка является несанкционированной. Работы по ликвидации несанкционированных свалок в городе Орле осуществляются на основании муниципальных контрактов в пределах выделенного финансирования. Ликвидация несанкционированной свалки, указанной в Вашем обращении, внесена в план работ на этот год».

Напомним, что в Орле продолжается экологический двухмесячник, в ходе которого город приводят в порядок после зимнего периода. До окончания этой акции остаётся ещё около недели.

ИА «Орелград»