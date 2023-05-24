Мэр объяснил орловчанам преимущества плитки

Также Парахин сообщил о готовности ремонта на Комсомольской.

По словам орловского градоначальника, на улице (на отрезке между Карачевским и Кромским шоссе) на 60% уложен нижний слой асфальта и на 30% — тротуарная плитка. Кроме того, в 201 уличном светильнике заменены лампы (на более мощные, с тёплым светом).

«Основной упор сейчас сделан на установку бортового камня и монтаж пешеходной зоны, затем приступим к фрезерованию дублёров», — рассказал мэр Орла в соцсетях.

Также он отметил, что капремонт улицы, который ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отличается комплексным подходом. «Мы создаём новые парковочные места, среду для велосипедистов и заменяем освещение», — подчеркнул Парахин.

В комментариях один из пользователей поинтересовался у мэра, почему при ремонте используется именно плитка, а не асфальт. Однако Юрий Парахин оказался поклонником именно этого вида дорожного покрытия и отреагировал на вопрос достаточно резко.

«Предлагаете закатать тротуары в асфальт? Мы такое не планируем. Плитка и визуально приятнее смотрится, и с точки зрения функционала она эффективнее», — ответил мэр.

Также несколько дней назад Парахин заявил, что на данном участке Комсомольской завершилась планировка тротуаров и велодорожек.

ИА «Орелград»