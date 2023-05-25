Клычков предложил орловчанам покритиковать ремонт дворов

В Орле сдали отремонтированные дворы — первые в этом году.

Как напомнил губернатор Орловской области во время последнего прямого эфира в социальных сетях, на данный момент в областном центре завершены работы на четырёх дворовых территориях. Их сдали буквально на днях.

Территории находятся у домов по Планерной, 35, улице 60-летия Октября, 11 и 13, и Московскому шоссе, 13. Всего в этом году в Орле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 33 двора.

«Можем онлайн провести «Народную приёмку», поэтому если есть по этим объектам какие-то замечания – пожалуйста, направляйте, мы тогда их с администрацией города отработаем», — добавил Клычков.

Проект «Народная приёмка» стартовал в марте этого года. Его цель – более глубоко вовлечь жителей Орловской области в процедуры контроля качества построенных или отремонтированных объектов.

ИА «Орелград»