В Орле задержали подозреваемого в велоугоне

Возможно, он совершил не одно такое преступление.

Кража велосипеда произошла в Железнодорожном районе Орла на улице Пушкина. 31-летний владелец транспорта зашёл в супермаркет, оставив велосипед снаружи и не пристегнув его ремнём. Хотя он отсутствовал недолго, злоумышленник успел похитить ценное имущество. Пришлось обращаться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, а также опросили свидетелей. В итоге удалось найти подозреваемого – жителя Мценского района, ранее судимого 35-летнего мужчину.

Как предварительно выяснило следствие, он продал чужой велосипед в ломбард за семь тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый задержан. Полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым в нашем регионе.

Ранее стало известно, что в центре Болхова один мужчина отобрал у другого велосипед, угрожая избиением.

ИА «Орелград»