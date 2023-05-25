В Орле задержали троих «демонтажников»

Они пытались разобрать металлический гараж.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, задержание произошло на улице Горького. Демонтаж производился незаконно. Скорее всего, нарушители посягнули на чужое имущество, чтобы сдать его в пункт приёма металла.

Задержанных доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Уточняется, что это мужчины 35-ти, 29-ти и 28-ми лет.

Ранее стало известно, что в Ливнах неизвестные похитили цветы с топиарной фигуры в виде городского герба.

ИА «Орелград»