В Орле подполковник полиции попала под колёса

26.5.2023 | 16:07 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Женщину сбила машина.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне около 1ё8 часов на перекрёстке улиц Игнатова и Октябрьской (неподалёку от здания Юридического института МВД). Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель, 31-летняя женщина, поворачивала с первой улицы на вторую.

В этот момент она сбила другую женщину. Авария произошла на регулируемом перекрёстке. В этот момент пешеход переходила дорогу по «зебре»

Как сообщает телеканал «Первый областной», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пострадавшая оказалась подполковником полиции – преподавателем Юридического института. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

По данным ГИБДД, врачи отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что на подъезде к Орлу насмерть сбили 15-летнего мальчика.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования