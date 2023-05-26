В Орле подполковник полиции попала под колёса

Женщину сбила машина.

ДТП произошло накануне около 1ё8 часов на перекрёстке улиц Игнатова и Октябрьской (неподалёку от здания Юридического института МВД). Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель, 31-летняя женщина, поворачивала с первой улицы на вторую.

В этот момент она сбила другую женщину. Авария произошла на регулируемом перекрёстке. В этот момент пешеход переходила дорогу по «зебре»

Как сообщает телеканал «Первый областной», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пострадавшая оказалась подполковником полиции – преподавателем Юридического института. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

По данным ГИБДД, врачи отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что на подъезде к Орлу насмерть сбили 15-летнего мальчика.

ИА «Орелград»