В Орловской области могут отменить «ценз оседлости»

26.5.2023 | 17:10 Новости, Общество

Многодетным семьям военных станет проще получить господдержку.

Фото: orel-gazeta.ru

Сегодня соответствующий законопроект одобрил Орловский областной Совет народных депутатов – пока что в первом чтении.

Речь идёт об условиях предоставления земельных участков многодетным семьям. Ранее, чтобы получить такой вид поддержки, семья должна была проживать на территории области от трёх лет. Теперь это условие снимается, но только для «ячеек общества» с тремя и более детьми, где один из родителей или опекунов является военнослужащим.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский поручил комитету по аграрной политике, природопользованию и экологии доработать поправки. В частности, это касается вопроса об обеспечении земельных участков необходимыми коммуникациями.

Ранее стало известно, что сегодня облсовет ввёл поддержку для новых категорий участников СВО.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования