В Орловской области могут отменить «ценз оседлости»

Многодетным семьям военных станет проще получить господдержку.

Сегодня соответствующий законопроект одобрил Орловский областной Совет народных депутатов – пока что в первом чтении.

Речь идёт об условиях предоставления земельных участков многодетным семьям. Ранее, чтобы получить такой вид поддержки, семья должна была проживать на территории области от трёх лет. Теперь это условие снимается, но только для «ячеек общества» с тремя и более детьми, где один из родителей или опекунов является военнослужащим.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский поручил комитету по аграрной политике, природопользованию и экологии доработать поправки. В частности, это касается вопроса об обеспечении земельных участков необходимыми коммуникациями.

Ранее стало известно, что сегодня облсовет ввёл поддержку для новых категорий участников СВО.

ИА «Орелград»