В Спасском проведут «Месяц в деревне»

Желающие смогут провести увлекательный месяц в усадьбе Тургенева.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» обнародовал программу своих мероприятий на июнь текущего года. Пройдут они под общим названием «Месяц в деревне». Как говорят в музее, июнь будет наполнен событиями музыкального фестиваля, уже полюбившегося туристам. Старт «деревенский месячник» возьмет 3 июня, когда официально состоится открытие летнего сезона. В этот день в родовой усадьбе Ивана Тургенева покажут спектакль по рассказу этого писателя «Певцы». Перед гостями выступят артисты Брянской филармонии.

«4 июня для гостей Спасского-Лутовинова подготовлена музейная фольклорная программа «Троица в тургеневской усадьбе», — говорят в музее. — В этот же день состоится спектакль-мистерия «О чем рассказали цветы» по мотивам пьесы-сказки Тургенева «Последний колдун». В постановке заняты воспитанники детского театра «Серебряная птица» при Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева».

Затем гостей усадьбы ожидают две подряд встречи с известными исполнителями. Так, 11 июня в Спасском ожидается выступление «короля романса», народного артиста РФ Олега Погудина. Он представит спектакль-концерт «Золотой век. Вариации». А 17 июня на территории музея-заповедника свой концерт даст Ирина Богушевская – «певица, обладающая чудесным голосом, поэтесса, создательница музыки в стиле «театральный джаз». На следующий день, 18 июня, Спасское станет площадкой для выступления юных музыкантов-стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и хора мальчиков и юношей «Орлята».

А одно из главных событий всего года – Всероссийский Тургеневский праздник — намечен на 24 июня. В музее напомнили, что он традиционно проводится в последнюю субботу июня, ежегодно. В этом году программа включает в себя работу множества музейных площадок, классические и тематические экскурсии, занятия для взрослых и детей, ярмарку мастеров, выступления музыкальных коллективов. Кроме того, в рамках праздника состоится открытие выставки писем Ивана Тургенева, подаренных музею московским меценатом Андреем Коньковым. Апофеозом праздника, как говорят организаторы, станет концерт ведущего солиста театра «Градский Холл» Андрея Лефлера.

«Мы очень внимательно относимся к пожеланиям посетителей и стараемся разнообразить их впечатления, предложить в дополнение к экскурсиям что-то еще, — говорит директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин. — Наш событийный календарь полон разномасштабных мероприятий – от «домашних» музейных программ и усадебных праздников до концертов настоящих звезд, спектаклей и фестивалей. «Спасское-Лутовиново» теперь больше, чем музей».

ИА «Орелград»