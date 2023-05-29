В Орловской области чуть не сорвали ЕГЭ по русскому

29.5.2023 | 12:14 Новости, Происшествия

В школы поступили ложные сообщения о минировании.

Фото Администрации города Мценска

Об этом стало известно на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.

«Сегодня на почты наших образовательных организаций пришло сообщение о минировании. Сотрудники ФСБ, районных отделов УМВД, МЧС очень оперативно сработали. В 10 часов экзамен стартовал штатно во всех пунктах проведения», — доложил Алексей Карлов, руководитель Департамента образования Орловской области.

Сегодня выпускники школ этого учебного года сдают обязательный экзамен по русскому языку. В Орловской области 2791 человек проходит испытание в форме ЭГЭ, ещё 41 – в форме ГВЭ.

Информацию прокомментировал губернатор Андрей Клычков, заявивший, что «информационно коллеги из Запада пытаются бороться, в том числе, в этой части». Глава орловского правительства подчеркнул, что необходимо соблюсти все меры безопасности, но при этом сохранить в учебных заведениях нормальную атмосферу.

На предыдущей неделе аналогичные «тревожные сообщения» поступали в отдельные детсады и школы Орла. Эти сигналы также оказались ложными.

ИА «Орелград»

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