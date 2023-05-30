Орловщина начала поставлять в Узбекистан крупы и хлопья

30.5.2023 | 12:49 Новости, Экономика

Отправлена первая в истории партия товара.

ИА «Орелград»

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, общий вес партии составил 17,2 тонны. В её состав вошли различные виды круп (кукурузная, гречневая, манная, перловая), овсяные хлопья и другая продукция.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и убедились, что товар соответствует требованиям страны-импортера (по качеству и безопасности продуктов переработки зерна, а также по карантинным нормам). Поставщику выдали фитосанитарный сертификат.

В августе минувшего года стало известно, что в Узбекистан отправилась первая партия орловских колбасных изделий, произведённых в «Знаменском СГЦ». Вес продукции составил 1,67 тонны. Несколькими месяцами ранее Узбекистан впервые закупил партию продукции орловского растениеводства — пять тонн травосмесей.

ИА «Орелград»

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