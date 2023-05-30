В Орле есть проблемы с вакциной от оспы

30.5.2023 | 15:26 Медицина, Новости

О них рассказали в Департаменте здравоохранения.

Фото Администрации Орла

Вопрос подняли в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Одна из жительниц нашего региона рассказала, что попыталась сделать своему ребёнку прививку от ветряной оспы, но столкнулась с серьёзными затруднениями. «Вакцин нет ни платно, ни по ОМС… И причину называют одну: данная прививка не входит в Национальный календарь», — сообщила женщина.

Ей ответили с официального аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области: «Вакцина импортного производства, поэтому, к сожалению, наблюдаются перебои и сложности с её получением. Медицинские организации связались с поставщиками, к сожалению, пока они поставить вакцину не могут».

Правда, руководители орловского здравоохранения уточнили, что в начале или середине июля в наш регион всё же «может поступить небольшая партия вакцины», правда, сославшись на «пока не подтверждённую информацию».

Ранее Орловская область столкнулась с нехваткой вакцины от кори для совершеннолетнего населения.

ИА «Орелград»

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