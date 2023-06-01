У «АПК Юность» нашли пожароопасные земли

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, это два земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Должанского района. Проверка установила, что на них складируются выкорчеванные деревья, ветви, древесные отходы, а также находятся пожнивные остатки и произрастает сухостой. Всё это создаёт реальную угрозу возникновения опасных возгораний.

По результатам выездного обследования ООО «АПК Юность» выданы предостережения. Россельхознадзор напомнил компании о недопустимости нарушений и потребовал защитить данные участки от зарастания сорняками, а также очистить их от отходов.

Проверка проводилась по результатам рассмотрения обращения, поступившего из Управления экологического надзора и природопользования Орловской области.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор забраковал 850 тонн орловского зерна.

ИА «Орёлград»