У «АПК Юность» нашли пожароопасные земли

1.6.2023 | 12:37 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявил Россельхознадзор.

ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, это два земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Должанского района. Проверка установила, что на них складируются выкорчеванные деревья, ветви, древесные отходы, а также находятся пожнивные остатки и произрастает сухостой. Всё это создаёт реальную угрозу возникновения опасных возгораний.

По результатам выездного обследования ООО «АПК Юность» выданы предостережения. Россельхознадзор напомнил компании о недопустимости нарушений и потребовал защитить данные участки от зарастания сорняками, а также очистить их от отходов.

Проверка проводилась по результатам рассмотрения обращения, поступившего из Управления экологического надзора и природопользования Орловской области.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор забраковал 850 тонн орловского зерна.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования