В Орле подсветят улицу и площадь Ленина

В центре города разместят тысячи лампочек.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, их установят на участке от Александровского моста до Аллеи Славы (у входа в Городской парк культуры и отдыха). Кроме того, здесь появятся разнообразные световые консоли, арт-объекты и свето-декоративные арки.

Эта работа будет проделана в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект туристического кода Орла участвовал в соответствующем конкурсе Ростуризма, занял второе место и получил из федеральной казны 215 миллионов рублей. Ещё около 2,2 миллионов добавят из областного и городского бюджетов.

«Подсветка» городского центра – самая масштабная, но не единственная инициатива в рамках этого проекта. Чтобы сделать Орёл более привлекательным для туристов, будут созданы смотровые площадки и фотозоны, установлены указатели и карты-схемы, информационные стойки навигации с обозначением главных достопримечательностей.

Также по-другому станут выглядеть городские тематические ярмарки. Для них уже закупаются новые шатры и мебель, а также домики для торговли сувенирами.

Также в местах отдыха установят стойки экстренного вызова спецслужб. Кроме того, в сквере Семьи планируется разместить общественный санузел.

ИА «Орелград»