В Орловском МО подвели итоги «выборов»

5.6.2023 | 13:01 ЖКХ, Новости

Жители округа голосовали за территории для благоустройства.

Фото: ИА «Орелград»

Победителями стали три общественные территории – в посёлках Знаменка, Стальной конь и Биофабрика. За них отдали свои голоса, соответственно, 3448, 3142 и 2731 человек. «Аутсайдером» голосования оказалась общественная территория в посёлке Вятский Посад. Этот вариант поддержало наименьшее число орловцев (1392 человека).

Всего в «выборах» поучаствовали 10713 жителей муниципального образования. Голосование проводилось на портале Госуслуг в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». На благоустройство территорий-победителей должны будут выделить средства из федерального бюджета.

Аналогичные «выборы» прошли по всем другим муниципальным образованиям области, а также во всех других регионах. Ранее стало известно, что в областном центре победителями голосования стали скверы Гуртьева и Бунина.

ИА «Орелград»

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