Жительница Орловщины отказалась показать корову ветеринару

Любопытный инцидент произошёл в Ливенском районе.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, отличилась жительница села Козьминка.

Специалисты «Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных» проводили плановую диспансеризацию крупного рогатого скота. Ветеринары занимались клиническим осмотром быков и коров, а также брали у них анализы крови для исследований на бруцеллёз, лейкоз и туберкулез.

Однако селянка решила не показывать свою корову ветврачам. Провести осмотр и взять анализы без её согласия они не могли. Поэтому пока что Россельхознадзор выдал женщине требование с целью устранения нарушений.

Ведомство отмечает, что бруцеллёз, лейкоз и туберкулёз — заболевания, входящие в перечень заразных, особо опасных болезней животных и человека, по которым устанавливаются ограничительные мероприятия.

ИА «Орелград»