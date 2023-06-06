Орловского экс-инженера обвинили в коммерческом подкупе

Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Делом занимался Следственный комитет. В настоящее время по нему утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время состоится судебное заседание.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, обвиняемый – житель Ливен. В региональной прокуратуре уточнили, что он работал в одной из коммерческих организаций и занимал должность инженера отдела материально-технического снабжения.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2017 года орловец, используя своё служебное положение, незаконно получил от представителей двух контрагентов предприятия около 191 тысячи рублей. В обмен на это он предоставил им информацию, создавшую конкурентные преимущества. В частности, мужчина рассказал своим «благодетелям» о потребностях предприятия, объёмах и стоимости закупаемой продукции, планах закупок, предложениях, поступивших от их конкурентов.

Ранее орловца уже признали виновным в аналогичном преступлении и оштрафовали на 450 тысяч рублей, а также запретили заниматься соответствующими видами профессиональной деятельности на срок два года.

Напомним, что в данный момент Следственный комитет занимается делом заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов», который подозревается в аналогичном преступлении.

ИА «Орелград»