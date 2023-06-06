В Орле изменился график ночных автобусов

6.6.2023 | 18:02 Новости, Общество

Его обновили с учётом запросов пассажиров.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, специальные маршруты, предназначенные для орловцев, отъезжающих или приезжающих на ночных поездах, запустили два месяца назад. Они дополнительно связали районы города с железнодорожным вокзалом «в неурочные часы».

Автобус «1Н» будет отправляться от остановки «Санаторий «Лесной»» в 22:50, прибывать на вокзал в 23:10, затем – на остановку «909-й квартал» (в 23:40), после – снова на вокзал (в 00:10). После этого он ещё раз повторит весь маршрут, но, конечно, уже с другим временем прибытия (00:45 («Санаторий»), 01:05 (вокзал), 01:35 («909-й», 02:05 (вокзал)).

Маршрут «2Н» также скорректировали. Теперь этот автобус отправляется от «Санатория «Лесного»» в 23:33, приезжает на вокзал в 23:50, прибывает на остановку «Микрорайон Зареченский» в 00:27 и возвращается на вокзал в 01:03. После он также повторяет весь график движения ещё один раз («Санаторий» — 01:28, вокзал – 01:45, «Зареченский» — 02:25, снова вокзал – 03:00).

Стоимость проезда на ночных автобусах остаётся прежней — 80 рублей. Новость сообщили в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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