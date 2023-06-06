Завтра в Орле в Горпарке заработают аттракционы

Исключением станет лишь «Орбита».

Информацию озвучила директор Городского парка культуры и отдыха Анна Чистякова для портала «Орловские новости».

Единственным исключением станет аттракцион «Орбита». 6 августа минувшего года 17-летняя жительница Орла сорвалась с него, получила смертельные травмы и скончалась в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемый, заведующий аттракционами Горпарка, находится под домашним арестом. Также суд вводил запрет на эксплуатацию аттракционов (до устранения выявленных нарушений), но теперь он снят.

«Мы можем его [«Орбиту»] эксплуатировать, но мы пока не будем», — уточнила Чистякова.

Напомним, что этот трагический случай был не первым из числа подобных. Так, в 2016-м году в Горпарке Орла посетитель выпал из кресла, катаясь на аттракционе «Вихрь», и позже скончался в медицинском учреждении.

ИА «Орелград»