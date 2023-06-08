Для Орловского онкодиспансера купят аппарат брахитерапии

8.6.2023 | 15:22 Медицина, Новости

Он делает лечение более гуманным.

Фото: vk.com/ood57

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, на данные цели федеральный бюджет выделит около 36,4 миллионов рублей. Аппарат приобретут в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Брахитерапия – это контактный вид лучевой терапии, при котором источник излучения вводится внутрь поражённого органа или располагается рядом с ним. Это позволяет минимизировать воздействие радиации на остальную, здоровую часть организма.

Также сообщается, что область получит новое медицинское оборудование по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В частности, для больницы скорой медицинской помощи имени Семашко запланирована закупка ангиографического комплекса. Прибор позволяет проводить диагностику кровеносной системы человека на основе современных научных методов.

Ранее стало известно, что в Орле для детских поликлиник закупили новое офтальмотологическое оборудование.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования