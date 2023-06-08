Для Орловского онкодиспансера купят аппарат брахитерапии

Он делает лечение более гуманным.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, на данные цели федеральный бюджет выделит около 36,4 миллионов рублей. Аппарат приобретут в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Брахитерапия – это контактный вид лучевой терапии, при котором источник излучения вводится внутрь поражённого органа или располагается рядом с ним. Это позволяет минимизировать воздействие радиации на остальную, здоровую часть организма.

Также сообщается, что область получит новое медицинское оборудование по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В частности, для больницы скорой медицинской помощи имени Семашко запланирована закупка ангиографического комплекса. Прибор позволяет проводить диагностику кровеносной системы человека на основе современных научных методов.

Ранее стало известно, что в Орле для детских поликлиник закупили новое офтальмотологическое оборудование.

ИА «Орелград»