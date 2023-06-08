Орловец забил собутыльника ногами насмерть

8.6.2023 | 12:34 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Дело рассмотрит Малоархангельский районный суд.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области, обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование завершено, а материалы переданы в суд для рассмотрения.

Преступление произошло в феврале этого года в Малоархангельском районе в деревне Малая Плота. 35-ти и 47-ми летний мужчины распивали алкоголь. Между ними возник конфликт на бытовой почве. Более молодой орловец нанёс более старому «удары ногой в область головы и туловища, повредив брюшную полость». Прокуратура Орловской области уточняет, что на нападавшем были ботинки.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, но впоследствии он скончался. Дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее стало известно, что в Орле суд рассмотрит дело о нападении на женщину, которая осталась жива после десяти ножевых ранений.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования