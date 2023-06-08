Орловец забил собутыльника ногами насмерть

Дело рассмотрит Малоархангельский районный суд.

Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области, обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование завершено, а материалы переданы в суд для рассмотрения.

Преступление произошло в феврале этого года в Малоархангельском районе в деревне Малая Плота. 35-ти и 47-ми летний мужчины распивали алкоголь. Между ними возник конфликт на бытовой почве. Более молодой орловец нанёс более старому «удары ногой в область головы и туловища, повредив брюшную полость». Прокуратура Орловской области уточняет, что на нападавшем были ботинки.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, но впоследствии он скончался. Дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее стало известно, что в Орле суд рассмотрит дело о нападении на женщину, которая осталась жива после десяти ножевых ранений.

ИА «Орелград»