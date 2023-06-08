Жительница Орла сообщила о нападении собак на ребёнка

ЧП случилось в Северном районе.

По её словам, нападение произошло напротив дома по Московскому шоссе, 163. Трое крупных собак напали на десятилетнего сына женщины. Одна из них укусила ребёнка за бедро. После этого собак отогнал взрослый мужчина, случайный прохожий.

Жительница Орла утверждает, что ребёнку понадобилась медицинская помощь. Мальчика доставили в травматологический пункт, осмотрели его и прописали необходимое лечение.

«Когда наша администрация уже разберётся с ними? Сколько еще детей они должны покусать, чтобы ими занялись?.. А если бы не было никого рядом? Они бы его растерзали просто! Очень прошу принять меры по данной ситуации», — высказалась женщина. Соответствующий пост появился в группе «Наш Микрон | Новости | Северный район г.Орла» «Вконтакте».

Ранее стало известно, что в Орле имеются серьёзные проблемы со строительством приюта для бездомных животных.

ИА «Орелград»