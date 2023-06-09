Орловский облсовет утвердил дату выборов губернатора

Они состоятся 10 сентября.

Решение утвердили сегодня на внеочередном заседании регионального парламента.

Фактически, оно являлось лишь техническим, так как в этот же день выборы пройдут по всей России в рамках Единого дня голосования. В частности, глав субъектов федерации будут избирать в 26 регионах. В 16 состоятся выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Единый день голосования проводится в России с 2005-го года во второе воскресенье сентября.

Ранее стало известно, что действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил важнейшие вопросы развития региона, в том числе, связанные с будущими выборами.

ИА «Орелград»