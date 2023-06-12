Расселение орловских «авариек» может ускориться

12.6.2023 | 18:39 ЖКХ, Новости

Об этом заявил Сергей Степашин.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня видный федеральный чиновник посетил нашу область. Сергей Степашин возложил цветы к установленной на здании вокзала мемориальной доске Императорского Православного Палестинского Общества, а также ответил на вопросы представителей СМИ. В данный момент он занимает должность председателя попечительского совета компании «Фонд развития территорий».

В частности, Степашин заявил: «Говоря о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, до 2025 года запланировано расселение 46 тысяч квадратных метров. Но мы идём с опережением на 134%, запросили дополнительно 1 миллиард, чтобы решить вопрос уже в этом году. Сейчас городские власти Орла, Ливен и Мценска готовятся решить поставленную задачу». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орле ищут инвестора для расселения и застройки старого квартала рядом со Щепным рынком.

ИА «Орелград»

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