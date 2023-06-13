В Орле определили ещё 5 территорий комплексного развития

Их могут отдать подрядчикам в этом году.

Пока что специалисты собирают необходимые данные. Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идёт о следующих участках:

территория микрорайона №13 в Северном районе,

территория, ограниченная улицами Коммуны, Горького и Ермолова,

территория, ограниченная улицами Раздольной и Северной, границей округа и улицами Гайдара и Толстого,

территория, ограниченная только улицами Раздольной и Северной и границей округа,

территория, ограниченная улицами Плещеевской, Цветаева и Антонова.

Напомню, речь идёт о такой схеме действий, когда застройщик, получая от города участок земли для строительства, берётся очистить его от аварийных домов, а также расселить их жителей. Пока что в Орле реализуется только один контракт по комплексному развитию территорий (на участке у Наугорского шоссе). Кроме того, в июле горадминистрация проведёт торги по ещё одному участку (у Щепного рынка).

Механизм КРТ поддерживается на федеральном уровне. «Постановлением правительства Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления субсидий застройщикам, заключившим договоры комплексного развития территорий, не только на возмещение, но и на оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда», — рассказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

ИА «Орелград»