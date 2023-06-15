В Орле отметили вклад активистов в улучшение качества жизни

Губернатор вручил награды активистам территориальных общественных самоуправлений.

Как сообщила пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин провели встречу с представителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Наиболее активных представителей наградили почетными грамотами и благодарностями. Было отмечено, что система ТОС помогла вывести работу по улучшению качества городской среды на новый уровень, а Орловская область входит в лидеры рейтинга Минстроя России по развитию общественных пространств. Всего на территории региона приведено в порядок 887 дворовых и 184 общественных территорий, при активной поддержке жителей реконструированы Парк Победы и Детский парк в Орле.

«Прошедшее голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год вновь подтвердило огромную заинтересованность орловцев в дальнейшем преображении родного края. Орловская область вошла в число самых активных регионов по рейтинговому голосованию», — отметили в пресс-службе губернатора.

По данным администрации города Орла, в 2022 году в областном центре было создано пять новых домовых комитетов. В настоящее время в городе зарегистрировано 389 органов ТОС: 261 домовый комитет, 125 уличных комитетов, один комитет подъезда, территориальный комитет общественного самоуправления «Центральный» и Общественный Совет председателей уличных комитетов Железнодорожного района. В мэрии подчеркнули, что активно работающие руководители органов ТОС получают премии в связи с юбилейными датами, компенсационные выплаты, связанные с возмещением 50 процентов расходов на оплату коммунальных платежей за счет средств городского бюджета.

«В 2022 году на эти цели из городского бюджета направлено около 1,6 миллиона рублей, — отметил, например, в своем отчете мэр Юрий Парахин. — Руководителям органов ТОС администрацией города Орла оказывается информационная поддержка, методическая и правовая помощь».

В Мценске создано 38 ТОС, поэтому и бюджетные расходы там поскромнее. Ежегодно выделяется более 200 тысяч рублей, средства, как и в Орле, направляются на выплаты руководителям органов ТОС. Кстати, недавно эти расходы проверяла местная Контрольно-счетная палата, нарушений она не нашла. Правда, кое-какие недостатки были выявлены. Например, границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправления, устанавливаются городским Советом по предложению населения, проживающего на данной территории.

Однако границы пока официально установлены для 18 территориальных общественных самоуправлений, а для оставшихся 20-ти они не утверждены. Кроме того, выборы должностных лиц территориального общественного самоуправления должны проводиться на собраниях или конференциях граждан по месту их жительства сроком на 3 года. В Мценске КСП собрала для проверки протоколы собраний жителей и учредительных собраний по выборам председателей уличных комитетов, территориальных общественных самоуправлений за период с 2005 по 2020 год. Было установлено, что председатели уличных комитетов, территориальных общественных самоуправлений каждые 3 года не переизбираются. Добавим, что органы территориального общественного самоуправления могут создаваться в различных формах, например, как совет микрорайона, жилищного комплекса или квартала, комитет улицы, двора или дома.

ИА «Орелград»