Орловца судят за взятку сотруднику «Орёлводоканала»

Менеджер пытался увеличить объёмы продаж.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Орла. Менеджер по сбыту продукции одной из компаний обвиняется в «даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере». Об этом информирует прокуратура Орловской области.

По версии следствия, обвиняемый пошёл на преступление, пытаясь увеличить пресловутые «объёмы продаж». В 2020 году он передал теперь бывшему, а тогда действующему начальнику управления «Орёлводоканала» по закупкам и снабжению 40 тысяч рублей. В обмен на это он получил «зелёный свет» в плане сотрудничества его компании с муниципальным предприятием. Речь шла о беспрепятственном заключении договоров на поставку продукции, а также о дальнейшем долгосрочном партнёрстве.

Преступление выявлялось и расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ и УМВД России по Орловской области. Ранее стало известно, что тот самый экс-начальник управления «Орёлводоканала» предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях (на общую сумму около миллиона рублей).

ИА «Орелград»