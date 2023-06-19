Директор горпарка объяснила отсутствие новых аттракционов

Они не обновлялись восемь лет.

Недавно аттракционы возобновили работу после смертельного ЧП, которое произошло в августе минувшего года. Соответствующий запрет правоохранительных органов полностью снят. Однако новых развлекательных объектов в парке пока не появилось.

Директор Городского парка культуры и отдыха Анна Кузнецова рассказала подробности порталу «Орловские новости»: «Последний купленный нами аттракцион был приобретён в 2016 году. Нам тогда хватало финансовых средств. В текущем году, поскольку у нас тяжёлая финансовая ситуация, мы не планируем приобретения новых аттракционов. Мы очень хотим их купить, но вам нужно голосовать за Горпарк в рамках рейтингового голосования».

«Мы же прям надеялись, что получим в следующем году бюджетные ассигнования. Но жители нашего региона и города Орла решили, что городской парк не нужно делать», — посетовала Кузнецова.

Напомним, что в этом году на открытом голосовании по выбору объектов для благоустройства победили скверы Гуртьева и Бунина.

ИА «Орелград»