«Граждане Орла» обеспокоились судьбой дуба-долгожителя

Утверждается, что дереву сто лет.

Дуб растёт в Прокуровском лесопарке. Как сообщается в официальной группе общественного движения «Граждане Орла», дереву «явно около 100 лет».

Проблема состоит в том, что дуб-долгожитель, по утверждению местных жителей, «пометили под спил». Также сообщается, что в лесу много других возрастных деревьев, которым угрожает снос, так как они проходят по категории «самосев».

Известно, что в лесопарке, действительно, запланированы такие работы, необходимые для прокладки новой дороги. Она пройдёт от Московского шоссе до жилого комплекса «Солнечный берег» на улице Космонавтов. Однако часть местных жителей активно сопротивляется вырубкам.

В последний раз ситуация обострилась на днях, когда орловцы, защищая деревья, вышли против грейдера.

ИА «Орелград»