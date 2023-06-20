В Орле иномарка «атаковала» Детский парк

Машина съехала вниз и врезалась в лестницу.

Необычное ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным, автомобиль без водителя, припаркованный на возвышенности рядом с Детским парком, начал самопроизвольное движение, съехал с горки и врезался в лестницу, существенно повредив её перила. Из людей в аварии никто не пострадал.

Напомним, что лестницу, в числе многих других объектов, укрепляли и обновляли не так давно, в рамках капитального ремонта парка. Первые два этапа работ завершились в 2021-м году, ко Дню города. Видимо, теперь владельцу машины придётся возмещать бюджету стоимость ремонта перил.

Всего, по данным Управления ГИБДД, за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»