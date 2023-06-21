Мэрия Орла помогла обустроить миномётную батарею на Брянщине

В соседний регион отправили полезный груз.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, в сборе гуманитарной посылки участвовали различные организации и учреждения города, предприниматели, волонтёры, Орловский социальный кластер и Орловская епархия РПЦ. Общий вес посылки составил около трёх тонн.

В состав груза вошла древесина, микроволновка и холодильник, рабочие инструменты, продукты, утеплитель. Посылка формировалась по запросам самих бойцов, среди которых есть и жители нашей области.

Ранее в Орловском муниципальном округе торжественно встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО.

ИА «Орелград»