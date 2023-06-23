Орловская школа оплачивала «тёплые» работы как «холодные»

Нарушения выявила прокуратура.

Их допустили в Ливенском районе при ремонте Успенской средней школы имени Мильшина. Учреждение заключили соответствующий договор с ООО «Русь» в минувшем году в феврале. «Орелгосзаказчик» взял на себя контролирующие функции.

Как сообщает прокуратура Орловской области, бюджетные средства расходовались не вполне эффективно. Например, заказчик оплатил часть работ с учётом зимнего удорожания, хотя по факту они выполнялись при положительной температуре воздуха. Также подрядчик получил деньги за возведение временных сооружений, хотя эти затраты не подкреплены никакими подтверждающими документами. Прокуратура выявила факты несоответствия части выполненных работ условиям заключённого контракта, а также факты оплаты неисполненных заданий.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (по статье «мошенничество»). На данный момент ответственные должностные лица из школы и «Орёлгосзаказчика» привлечены к дисциплинарной ответственности. Также приняты необходимые меры к устранению выявленных нарушений.

ИА «Орелград»