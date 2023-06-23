Орлу передали землю под поликлинику

Участок находится в Артельном переулке.

Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Площадь участка составляет 16 тысяч квадратных метров. Территориально земля находится в районе дома по Артельному, 18 (у гипермаркета «Линия»).

Участок передаётся в собственность города под «амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Что именно там планируется стоить – пока не совсем понятно.

Данная территория рассматривалась как один из возможных вариантов места для строительства нового корпуса городской поликлиники №1. Правда, на публичных слушаниях её «забраковали» сами жители района. В основном, орловцы мотивировали это неудобным расположением данного участка. После ещё нескольких вариантов, губернатор Андрей Клычков официально «остановился» на территории, которая находится в районе Московского шоссе и Паровозной улицы.

В данный момент инициатива со строительством нового корпуса поликлиники №1 находится на стадии инженерных изысканий и подготовки проектной документации. Этой деятельностью должно заниматься АО «Гипроздрав».

ИА «Орелград»