Орловского производителя «молочки» уличили в нарушениях

Их допустило ООО «Добрая вода».

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхозназдзора, компания из Мценского района оформила производственные сертификаты на сметану и творог, указав авансовую дату выработки. Неправильная информация была внесена в электронную систему «Меркурий», которая контролирует оборот сельскохозяйственной продукции. Впоследствии нарушение выявили сотрудники ведомства.

Так как данная ошибка считается критической и допускается компанией минимум в третий раз, Россельхознадзор «покарал» орловцев. Регистрация уполномоченного лица ООО «Добрая вода» в системе «Меркурий» приостановлена на 30 календарных дней.

Из открытых источников известно, что юридическое лицо зарегистрировано в Протасовском сельском поселении в одноимённой деревне. Компания существует с 2002 года. Производство молочной продукции – один из дополнительных видов её деятельности, главное направление – выращивание зерновых культур.

ИА «Орёлград»