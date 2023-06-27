В Орле нашли подозреваемую в уничтожении роз в Детском парке

27.6.2023 | 13:13 Новости, Происшествия

Это 41-летняя местная жительница.

Фото: vk.com/detpark

Подозреваемую установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, а также опросам свидетелей.

Некоторые из роз оказались сорваны 17 июня вечером. «В объектив одной из камер попала гражданка, находившаяся в парке со своими детьми… В тот вечер, когда уже стемнело, она сломала несколько веток на кустах роз и унесла цветы», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что женщина родилась в 1982 году и проживает в Железнодорожном районе.

Данное правонарушение («уничтожение или повреждение чужого имущества») квалифицируется как административное и карается штрафом. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых оказались «экспроприированы» остальные цветы.

Ранее о пропаже роз сообщила администрация парка. Недавно подобный случай произошёл и в Ливнах – там цветы похитили с топиарного герба города.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования