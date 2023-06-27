В Орле нашли подозреваемую в уничтожении роз в Детском парке

Это 41-летняя местная жительница.

Подозреваемую установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, а также опросам свидетелей.

Некоторые из роз оказались сорваны 17 июня вечером. «В объектив одной из камер попала гражданка, находившаяся в парке со своими детьми… В тот вечер, когда уже стемнело, она сломала несколько веток на кустах роз и унесла цветы», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что женщина родилась в 1982 году и проживает в Железнодорожном районе.

Данное правонарушение («уничтожение или повреждение чужого имущества») квалифицируется как административное и карается штрафом. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых оказались «экспроприированы» остальные цветы.

Ранее о пропаже роз сообщила администрация парка. Недавно подобный случай произошёл и в Ливнах – там цветы похитили с топиарного герба города.

ИА «Орёлград»